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Чистый убыток ОАК за первый квартал вырос более чем в три раза

ОАК в первом квартале нарастила чистый убыток в 3,3 раза, до 2,95 млрд рублей
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Чистый убыток «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) за январь — март 2025 года вырос в 3,3 раза и составил 2,95 млрд рублей. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

Выручка сократилась на 41,8% — до 17,26 млрд рублей, а валовая прибыль — на 82,4%, до 1,38 млрд рублей.

Отмечается, что убыток от продаж составил 3,5 млрд рублей против прибыли в 153 млн рублей годом ранее.

23 апреля российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут, лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час. В «Ростехе» сообщили, что борт показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. В ОАК первый полет импортозамещенного SJ-100 назвали историческим событием. Когда самолет планируют запустить в серийное производство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении.

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