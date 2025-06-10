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Россиянам рассказали, когда ожидать снижения цен на картофель

Шаскольский: ФАС ожидает снижения цен на картофель летом
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Цены на картофель в России начнут снижаться в летний сезон. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский журналистам, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться», — сказал Шаскольский, комментируя перспективы снижения цен летом.

Он ожидает поступления на рынок нового урожая картошки, который должен заменить импортную продукцию.

По его словам, в 2023 году был рекордный урожай, а в 2024 году уже обычный, в связи с этим «была такая динамика цен».

Глава ФАС пояснил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными — там тысячи производителей, и с ними не может проводиться антимонопольная работа. За наценками торговых сетей служба следит, добавил он.

В начале июня исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников сообщил, что урожай картофеля в 2025 году может вырасти на 250 тыс. т по сравнению с предыдущим.

Ранее в России назвали причину дефицита картофеля.

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