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«Однушка за полмиллиона»: раскрыта стоимость аренды жилья в Москве

Специалист Перескокова: снять квартиру в Москве можно за 35-500 тыс. рублей
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Shutterstock

В Москве найти съемное жилье можно на любой кошелек, разброс цен очень широкий – от 35 тыс. до 500 тыс. рублей. Зависит это от близости к центру и к метро, ремонта, вида из окна, наличия мебели и множества других факторов, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Следующий рост цен на аренду жилья в столице прогнозируется на август-начало сентября, повышение составит 10-25%. При этом снять приличную квартиру можно от 50 тыс. рублей в девятиэтажном доме в пяти минутах от метро, отметил эксперт.

«Тут все зависит от района — за 35 - 55 тысяч рублей можно найти в отдаленных местах: в Бирюлево, в Новокосино, в Южном Бутово. Ценовая категория 55 - 80 тысяч рублей это уже метро Беляево, Чертаново, Озерная, Алтуфьево, но не центр», — пояснила Перескокова.

В целом среднюю стоимость аренды назвать очень сложно, так как предложения очень отличаются, добавила она. Так, например, в элитных жилых комплексах можно снять однокомнатную квартиру за 500 тыс. рублей в месяц, причем даже это – не предел, заключила специалист.

Напомним, спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 9% год к году. Сильнее всего интерес увеличился во Владивостоке, Барнауле, Грозном, Улан-Удэ, Волгограде и Калининграде. При этом число предложений за год возросло более чем на треть (36%), больше всего — в категории студий (+49%). Однако больше всего предложений остается в категории однокомнатных квартир — их доля составляет 46%.

Ранее были названы города с подешевевшими съемными квартирами.

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