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Названы города с подешевевшими съемными квартирами

«Яндекс Аренда»: в Екатеринбурге съемные однушки подешевели на 6,9% за май
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Shutterstock

Съемные однокомнатные квартиры в мае подешевели в трех российских городах-миллионниках. Больше всего — в Екатеринбурге: на 6,9% за месяц, до 31 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

В Нижнем Новгороде арендовать «однушку» стало дешевле на 3,5% (за 30 тыс. рублей), в Самаре — на 1,7% (за 25 тыс. рублей).

Стоимость долгосрочной аренды «двушек» наиболее заметно снизилась в Красноярске — на 2,9%, до 34 тыс. рублей. В Екатеринбурге снижение составило 1,7%, до 40 тыс. рублей.

По данным сервиса, медианная стоимость сдаваемых однокомнатных квартир в мае осталась на уровне около 30 тыс. рублей (+0,1% за месяц). Средняя цена двухкомнатных квартир в аренду составила 40 тыс. рублей (+0,9% за месяц). Предложение квартир в аренду при этом снизилось. Наиболее заметно сократилось предложение «однушек» — на 3,7% за месяц. Некоторые собственники квартир старались сдать их до начала сезона отпусков, поэтому снижение предложения не привело к росту цен на аренду. Кроме того, стало меньше сдаваться жилья высокобюджетного сегмента.

Ранее была названа цена самого дорогого съемного жилья в Москве.

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