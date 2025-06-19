На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина захотела поговорить о музыке вместо ключевой ставки

Набиуллина предложила поговорить о музыке вместо ключевой ставки на ПМЭФ-2025
close
Банк России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила вместо обсуждения ключевой ставки поговорить о музыке во время макроэкономической сессии
Петербургского международного форума. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», — попросила Набиуллина в ответ на реплику модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В ходе сессии Макаров напомнил Набиуллиной ее прежнее высказывание, в котором она сравнила инфляцию с Девятой симфонией Бетховена. Он отметил, что один из вопросов к главе ЦБ сегодня — «о музыке».До этого Набиуллина заявляла, что Девятая симфония Бетховена лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России.

По данным Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%. На ПМЭФ-2025 Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет настойчиво стремиться вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. По словам главы Банка России, это нужно, чтобы сохранить покупательную способность доходов и обеспечить устойчивость планирования. Задачу вернуть инфляцию к 4% глава регулятора поставила себе на ПМЭФ-2024 к ПМЭФ-2025.

Ранее Набиуллина обещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами