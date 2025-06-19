Набиуллина захотела поговорить о музыке вместо ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила вместо обсуждения ключевой ставки поговорить о музыке во время макроэкономической сессии

Петербургского международного форума. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», — попросила Набиуллина в ответ на реплику модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В ходе сессии Макаров напомнил Набиуллиной ее прежнее высказывание, в котором она сравнила инфляцию с Девятой симфонией Бетховена. Он отметил, что один из вопросов к главе ЦБ сегодня — «о музыке».До этого Набиуллина заявляла, что Девятая симфония Бетховена лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России.

По данным Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%. На ПМЭФ-2025 Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет настойчиво стремиться вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. По словам главы Банка России, это нужно, чтобы сохранить покупательную способность доходов и обеспечить устойчивость планирования. Задачу вернуть инфляцию к 4% глава регулятора поставила себе на ПМЭФ-2024 к ПМЭФ-2025.

Ранее Набиуллина обещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.