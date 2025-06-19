Россия и Венгрия в ходе ПМЭФ планируют обсудить сотрудничество по АЭС

Представители России и Венгрии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планируют обсудить ход сотрудничества по атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ходе форума запланированы встречи представителей Венгрии и Росатома для обсуждения сотрудничества по АЭС «Пакш-2». Партнеры настроены позитивно», — говорится в сообщении.

В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Россия должна была выделить Венгрии на реализацию проекта кредит в размере до €10 млрд. Общая стоимость работ при этом оценивалась в €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство АЭС в августе 2022 года.

После начала специальной военной операции атомная отрасль стала одной из проблемных при разработке антироссийских санкций. По контракту с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», два блока электростанции планируется запустить в Венгрии к 2030 году. Газета Politico писала, что Будапешт неоднократно накладывал вето на санкции против российского атомного сектора, который имеет для страны критическое значение.

Ранее сообщалось, что ЕС исключил АЭС «Пакш-2» из списка санкций.