Минфин США разрешил некоторые операции с «Сахалином-2»

Министерство финансов Соединенных Штатов продлило исключение из санкционного списка российского проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

«Разрешаются все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции <…>, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении американского минфина.

Уточняется, что речь идет исключительно о нефтяной продукции, которая идет на экспорт в Японию. С этого момента лицензия американского минфина будет действовать до 00:01 по времени восточного побережья США 19 декабря 2025 года.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что признание президентом США Дональдом Трампом того, что санкции США против других стран наносят вред американскому бизнесу, является «переломным моментом».

Он назвал значимым событием то, что американская администрация понимает негативное влияние своих санкций на бизнес.

Ранее премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах.