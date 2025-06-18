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В России заявили о «переломном» моменте после слов Трампа о санкциях

В РФПИ назвали переломным моментом признание Трампом вреда санкций США
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Nathan Howard/Reuters

Признание президентом США Дональдом Трампом того, что санкции США против других стран наносят вред американскому бизнесу, является «переломным моментом». Об этом заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Один из переломных моментов — это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу», — сказал Дмитриев в рамках ПМЭФ-2025.

Он назвал значимым событием то, что американская администрация понимает негативное влияние своих санкций на бизнес.

До этого Трамп на полях саммита G7 в Канаде признал, что санкции США, вводимые в отношении других стран, обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Американский лидер отметил, что «санкции — это не так просто», как может показаться.

Также глава Белого дома отметил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России и надеется на то, что все договоренности по Украине будут достигнуты.

Ранее СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России.

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ПМЭФ – 2025
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