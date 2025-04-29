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На Украине заявили, что страна потеряла почти половину добычи газа

Шмыгаль: Украина потеряла почти 50% газодобычи из-за зимних обстрелов
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Sergei Karpukhin/Reuters

Украина потеряла почти 50% добычи газа из-за российских обстрелов. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает украинское издание «Страна».

«Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес ущерб в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей голубым топливом», — сказал он.

В феврале глава компании «Нафтогаз Украины» Роман Чумак заявил о непростой ситуации с газом из-за повреждения производственных мощностей. По его словам, импортируемые Украиной объемы газа необходимы для сбалансирования газотранспортной системы и обеспечения всех потребителей.

11 марта директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. По его мнению, Украине необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме.

Ранее «Нафтогаз» попросил у МВФ деньги на газ.

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