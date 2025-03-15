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На Кубе произошел сбой в энергосистеме после аварии на подстанции

Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро
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Anna Voitenko/Reuters

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба министерства энергетики и горнорудной промышленности республики.

По данным ведомства, вечером 14 марта авария на подстанции привела к значительным потерям электроэнергии на западе страны. Там добавили, что специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения.

В начале декабря в министерстве энергетики и горной промышленности Кубы сообщали о полном отключении электричества по всей стране из-за выхода из строя теплоэлектростанции Антонио Гуитераса. Тогда блэкаут случился после срабатывания автоматики на ТЭЦ в провинции Матансас.

В ночь на 31 декабря в Пуэрто-Рико произошла крупная авария, в результате которой все электростанции страны прекратили работу, что привело к массовому отключению электричества. Инцидент произошел на электростанции в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Компания Luma Energy, которая управляет электросетями Пуэрто-Рико, предполагает, что причиной инцидента могло стать повреждение подземных кабелей, но точные причины пока не установлены.

Ранее на атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя.

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