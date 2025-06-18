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Основатель холдинга «Новапорт» заявил, что не планирует покупать московский аэропорт

ТАСС: Троценко не собирается покупать аэропорт Домодедово
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Основатель холдинга «Новапорт» Роман Троценко не собирается покупать аэропорт Домодедово. Об этом пишет ТАСС.

«Не планирую [приобретать Домодедово]», — сказал он, отвечая на вопрос агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

До этого сообщалось, что Домодедово работает в штатном режиме после решения суда о передаче аэропорта государству.

Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Как сообщали в Генпрокуратуре, собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля. Согласно материалам суда, эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России. По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

После стало известно, что несколько выпусков облигаций ООО «Домодедово фьюел фасилитис» — эмитента ценных бумаг Домодедово упали на фоне новостей о национализации аэропорта.

Ранее крупнейшие ИТ-ассоциации РФ выступили против национализации компании «Леста Игры».

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