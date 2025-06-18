Акции Домодедово падают из-за новостей о национализации аэропорта

Акции »Домодедово» упали на фоне новостей о национализации аэропорта. Об этом пишет ТАСС.

Серия замещающих облигаций ЗО28 потеряла 1,54% стоимости и к 18:36 мск торговалась на уровне 70,3% от номинала.

Более заметное снижение показал выпуск с фиксированным купоном 002Р-01, сначала он упал на 13,6%, до 80% от номинала, однако позднее частично восстановился, достигнув отметки 88,65% (-4,28%) к 18:49 мск.

До этого сообщалось, что «Домодедово» работает в штатном режиме после решения суда о передаче аэропорта государству.

Поводом для изъятия аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. По данным Генпрокуратуры, собственник компании Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля. Согласно материалам суда, эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России.

По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Ранее крупнейшие ИТ-ассоциации РФ выступили против национализации компании «Леста Игры».