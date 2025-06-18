В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих иностранных компаний

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает десятки заявок от иностранных компаний на уход с отечественного рынка. Об этом в интервью РБК заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — заявил он.

По словам заместителя главы ведомства, относительно предыдущих периодов заявок на уход из российского бизнеса становится меньше, но на это оказало влияние ужесточение условий по таким сделкам.

Чебесков добавил, что в октябре прошлого года минимальный дисконт повысился с 50% до 60%, а взнос в бюджет был увеличен с 15% до 35% от рыночной стоимости компании.

До этого первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что при рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности. По его словам, если освободившуюся после ухода западных компаний нишу уже заняли российские производители, то их позиции должны быть учтены в первую очередь.

Он подчеркнул, что возвращение иностранных брендов не должно мешать развитию и укреплению национального бизнеса.

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