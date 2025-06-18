На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих иностранных компаний

Замминистра Чебесков: ежемесячно десятки иностранных компаний уходят с рынка РФ
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает десятки заявок от иностранных компаний на уход с отечественного рынка. Об этом в интервью РБК заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

«В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — заявил он.

По словам заместителя главы ведомства, относительно предыдущих периодов заявок на уход из российского бизнеса становится меньше, но на это оказало влияние ужесточение условий по таким сделкам.

Чебесков добавил, что в октябре прошлого года минимальный дисконт повысился с 50% до 60%, а взнос в бюджет был увеличен с 15% до 35% от рыночной стоимости компании.

До этого первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что при рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности. По его словам, если освободившуюся после ухода западных компаний нишу уже заняли российские производители, то их позиции должны быть учтены в первую очередь.

Он подчеркнул, что возвращение иностранных брендов не должно мешать развитию и укреплению национального бизнеса.

Ранее в Эстонии возмутились продаже «русифицированной» колы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами