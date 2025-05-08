В России резко подорожал кофе для кофе-машин

В 2024 году стоимость закупки кофе для кофе-машин в офисах выросла на 80% и превысила 1,5 тыс. рублей за 1 кг, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик» и OFIX Владимир Дорофеев.

«Для крупных российских компаний — банков, ИТ-платформ, предприятий нефтегазового сектора — возможность обеспечить сотрудников комфортными условиями труда, в том числе качественным спешалти кофе, — это важный аргумент при выборе офиса в 2025 году, несмотря на кризис. За прошлый год стоимость закупки кофе подорожала более чем на 80% — с 854 до 1581 рублей за 1 кг», — отметил Дорофеев.

По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, рост цен на кофе в России обусловлен сразу несколькими факторами. Главный из них — резкое повышение биржевой стоимости кофейного сырья из-за глобального роста потребления, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Чантурия уточнил, что за последний год цены на сырье на мировом рынке выросли в 2–2,5 раза — производители просто не были готовы к качественному повышению спроса в последнее десятилетие, на фоне которого любые климатические проблемы с урожаем драматически влияют на мировой баланс спроса-предложения. Эксперт уточнил, что второй фактор, характерный именно для России, — высокая ключевая ставка, которая влияет на стоимость кредитных ресурсов для импортеров. Третья причина — возросшие затраты на трансграничные платежи и международную логистику. По словам Чантурии, рост цен на сырье в меньшей степени сказывается на стоимости напитков в кофейнях, чем на закупках зеленого зерна для обжарки.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.