Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в кофе

Россияне могут потерять до половины сбережений, вложившись в кофе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя запуск фьючерса на кофе на Московской бирже.

По его словам, кофе — крайне волатильный товар, сильно зависящий от погодных изменений в странах произрастания (Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индонезия, Эфиопия).

«Исторически арабика торгуется гораздо дешевле, чем сейчас: $1–1,5 за фунт (почти 454 грамма. — «Газета.Ru»). Однако раз в два-четыре года случается крупный неурожай, и цена прыгает сильно вверх. В этом году она достигла $4,3 за фунт, но прямо сейчас уже заметно дешевле: $3,7. В предыдущие годы на пике стоимости кофе доходил до $2,5–3, но потом всегда откатывался обратно. Иначе говоря, мы наблюдаем в этом году довольно яркое, но все же типичное ралли кофе и новый ценовой рекорд. Те, кому удалось в нем поучаствовать, могли заработать до 150%. Но, как показывает история, те, кто неудачно купят кофе на пике стоимости, рискуют потерять до половины своих вложений и более. Для фьючерсов на кофе такие горки это норма», — отметил Селезнев.

По его мнению, всерьез инвестировать в кофе не имеет смысла. Селезнев пояснил, что инвестиции в кофе — это инструмент страхования рисков для инвесторов-профессионалов или объект спекуляций для активных трейдеров.

Московская биржа с 20 мая запустит торги фьючерсами на кофе. Контракты отражают изменения биржевой цены на кофейные зерна из стран Африки, Центральной и Южной Америки и других регионов. Торговый код фьючерсного контракта — COFFEE (короткий код — KC). Лот контракта составит 10 фунтов (около 3,1 тыс. рублей). Исполнение контрактов планируется пять раз в год — в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Котировка — в долларах США за 1 фунт. Базовый актив контракта — кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал кофе для кофемашин.