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Доходы российских блогеров-иноагентов выросли втрое

«Известия»: доходы российских блогеров-иноагентов за год выросли втрое
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Евгений Биятов/РИА Новости

Доходы российских блогеров-иноагентов в первом квартале 2025 года оказались втрое выше, чем в аналогичный период 2024 года, и составили 117,4 млн рублей. Об этом пишет издание «Известия».

«Контента у блогеров-иноагентов стало больше, цена на размещение рекламы при этом не сильно возросла, а то и уменьшилась», — рассказали в Ассоциации блогеров и агентств.

Сообщается, что иноагенты обходят запрет на рекламу через посредников или с помощью разрешенной нативной рекламы, а также зарабатывают на сотрудничестве с зарубежными компаниями и рекламе криптобирж.

Российским гражданам и организациям нельзя размещать рекламу на информационных ресурсах, принадлежащих лицам и организациям, признанным иностранными агентами. Неоднократное нарушение этого запрета карается уголовно.

До этого счета лидера Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) заблокировали в России из-за долгов.

Ранее в ФНС рассказали о налоговых долгах Шульман.

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