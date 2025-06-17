«Газпром» потребовали объяснить причины снижения продаж топлива на бирже

ФАС направила «Газпрому» запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила энергетической компании «Газпром» запрос о причинах снижения реализации топлива на бирже. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. ФАС выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов.

Служба заявила о недопустимости таких действий в период сезонного спроса. «Газпрому» необходимо представить информацию до 27 июня.

На прошлой неделе газета «Известия» со ссылкой на экспертов писала, что биржевая стоимость бензина Аи-92 выросла с мая по июнь на 4,5% с 56 174 до 58 739 рублей за тонну из-за роста числа китайских автомобилей в России.

В конце мая кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова сообщила, что бензин на российских заправках летом будет дорожать вдвое быстрее, чем в среднем за месяц.

Ранее в кабмине оценили розничные цены на топливо в России.