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Россиянам назвали выгодные способы вложений после снижения ключевой ставки

Экономист Бархота: вклады остаются выгодным способом вложений для россиян
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

После снижения ключевой ставки наиболее выгодными способами сохранения сбережений россиян остаются накопительные счета и краткосрочные вклады. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, понижение ключевой ставки до 20% не сделало банковские вклады существенно менее привлекательным способом сбережений.

«Их привлекательность оценивается по реальной процентной ставке, которую высчитывают по формуле ключевая ставка (которая сейчас 20%) минус инфляция (10%). В итоге остается 10%. Невыгодными для вкладчиков депозиты, скорее всего, станут, когда это значение опустится ниже 4–5%», — уточнил Бархота.

Экономист также посоветовал обратить внимание на вклады, которые оформляют на срок меньше года, или на накопительный счет. При выборе банка он призвал обращать внимание на предложения организации, зарплатным клиентом которой является человек. Обычно они предлагают самые выгодные условия по вкладам, заключил эксперт.

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб до этого говорил, что решение Центробанка снизить ключевую ставку с 21 до 20% отразится на общей ситуации в экономике: так, ставки по депозитам в крупных банках уже начали падать, скоро к этой тенденции присоединятся остальные финансовые организации. В ближайшее время можно ожидать и снижения ставок по ипотечным и потребительским кредитам, отметил он.

Ранее в Госдуме призвали госкомпании снижать тарифы вслед за ключевой ставкой.

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