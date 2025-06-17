В Госдуме назвали острую тему для кулуаров ПМЭФ

В Госдуме заявили, что иностранные компании будут следить за ПМЭФ, чтобы вернуться

В кулуарах экономического форума в Петербурге будет обсуждаться острая тема — возвращение иностранных компаний, их представители будут внимательно следить за мероприятием, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Отдельная острая тема, наверное, она будет скорее где-то в кулуарах обсуждаться. [Компании], которые ушли с российского рынка с февраля 2022 года. Они сейчас активно ищут пути возвращения на российский рынок. Мы это все непосредственно слышим, видим, чувствуем, наблюдаем. Поэтому я думаю, что главное неформальное соглашение, которое будет на питерском форуме принято между российским бизнесом, зарубежным западным бизнесом, который так или иначе будет представлен [на ПМЭФ] и органами государственной власти. По-старому уже не будет. Будет, так как, скажем мы, исходя из интересов нашего экономического суверенитета», — сказал он.

Наумов считает, что зарубежные компании будут «внимательно следить» за целым рядом дискуссий. Он уверен, что даже если непосредственные представители не появятся на форуме, то их консультанты уже «готовят обзор с полей ПМЭФ».

«Их консультанты, безусловно, готовят для них уже обзоры с полей Питерского экономического форума, что русские говорят об условиях возвращения а западных компаний на российский рынок. Владимир Владимирович Путин выбирает на пленарном заседании, с одной стороны, темы долгосрочного развития, собственно говоря, в этом году выступление Путина отчасти заместит перенесенное послание президента Федеральному собранию — это безусловно», — сказал депутат.

Наумов заявил, что зарубежные журналисты уже подготовили вопросы для представителя Кремля Дмитрия Пескова.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 июня 2025 года.

Ранее было раскрыто меню для участников ПМЭФ-2025.