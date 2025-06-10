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В Москве упал спрос на новые квартиры

Level Group: спрос на новостройки в Москве в квадратных метрах упал на 40%
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shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на московские новостройки в квадратных метрах в мае оказался на 40% ниже, чем в апреле. Показатель снизился с 6,1 тыс. кв. м до 3,6 тыс. кв. м. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Level Group.

Спрос на новостройки в квадратных метрах достиг минимальных значений впервые с августа 2024 года, когда завершилась программа льготной ипотеки под 8%.
Доля ипотечных сделок также продолжает снижаться год к году: в мае этот показатель составил 50%, что на 25 процентных пунктов ниже прошлогоднего показателя. Однако был рост по сравнению с концом 2024 — началом 2025 года, когда доля ипотечных сделок не превышала 40%.

На фоне падения общего спроса растет количество сделок без ипотеки. Так, за первые пять месяцев 2025 года неипотечный спрос вырос на 50%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 99%.

«Ипотечный спрос остается относительно низким. За первые пять месяцев года он снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Вместе с тем, наблюдается незначительное восстановление доли ипотеки в общем спросе в последние два месяца: с декабря прошлого года, когда доля ипотеки была рекордно низкой на уровне 40%, она выросла на 10 процентных пунктов. Основа ипотечного спроса в Москве — это семейная ипотека под 6%. По данным Дом.РФ, в мае 2025 года банки предоставили 3,45 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Неипотечный спрос поддерживается программами рассрочек от девелоперов», — отметила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ипотечными ставками в дальнейшем.

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