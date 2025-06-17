Депутат перечислил способы сократить расходы на ЖКХ

Сэкономить на оплате услуг ЖКХ помогут отказ от необязательных услуг, энергосберегающие лампочки и посудомоечная машина. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что есть услуги ЖКХ, от которых нельзя отказаться, вроде отопления, водоснабжения, электричества и других.

«Однако в дополнение к ним в квитанциях могут находиться дополнительные услуги», — отметил депутат.

Колунов пояснил, что что имеет в виду услуги, вроде домашнего телефона или радиоточки. По словам парламентария, многие россияне могут сэкономить свой бюджет, если откажутся от этих услуг.

Также собеседник агентства призвал заменить лампочки накаливания на энергосберегающие, поскольку они «почти в десять раз энергоэффективнее».

Среди прочего парламентарий посоветовал приобрести посудомоечную машину. По словам Колунова, по статистике она тратит в несколько раз меньше воды, чем при мытье посуды под краном.

9 июня член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся с 1 июля 2025 года примерно на 11,9%.

11 июня заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что часть россиян может сэкономить на оплате ЖКУ с помощью жилищной субсидии.

Ранее в Госдуме предложили перенести дату оплаты услуг ЖКХ.