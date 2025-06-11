В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКУ

Часть россиян может сэкономить на оплате ЖКУ с помощью жилищной субсидии. Об этом NEWS.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что такой возможностью могут воспользоваться россияне, у которых плата за ЖКУ превышает определенный процент дохода. При этом для получения субсидии граждане не должны иметь задолженностей по коммунальным платежам, подчеркнула парламентарий.

«Есть порог, после которого можно претендовать на субсидию. Он во всех регионах разный. В большинстве регионов это 22%. В Москве, предположим, это 10%, но в любом случае люди не будут платить за коммуналку больше вот того процента, который определен в регионах», — сказала Разворотнева.

В мае руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев сообщил, что задолженность при неоплате счетов за ЖКУ может привести к серьезным негативным последствиям не только финансового, но и правового характера. По его словам, при существенной просрочке платежей допускается ограничение или полное отключение электро- или водоснабжения.

Ранее стало известно, что в России могут сделать льготы при оплате ЖКУ более адресными.