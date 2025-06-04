Трамп предложил полностью отменить предел госдолга ради экономики США

Президент Соединенных Штатов Трамп желает отменить предел государственного долга для предотвращения «катастрофы в экономике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети американского президента.

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу <...> Он слишком разрушителен, чтобы отдавать его в руки политиков, которые могут захотеть им воспользоваться, несмотря на ужасные последствия, которые он может иметь для нашей страны и, косвенно, даже для всего мира», — утверждает Трамп.

Бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов утверждает, что американское правительство может столкнуться с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. По мнению управления в 2034 году американский госдолг может превысить $50 трлн.

До этого международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.