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Трамп предложил полностью отменить предел госдолга ради экономики США

Трамп желает отменить предел госдолга для предотвращения катастрофы в экономике
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент Соединенных Штатов Трамп желает отменить предел государственного долга для предотвращения «катастрофы в экономике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети американского президента.

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу <...> Он слишком разрушителен, чтобы отдавать его в руки политиков, которые могут захотеть им воспользоваться, несмотря на ужасные последствия, которые он может иметь для нашей страны и, косвенно, даже для всего мира», — утверждает Трамп.

Бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов утверждает, что американское правительство может столкнуться с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. По мнению управления в 2034 году американский госдолг может превысить $50 трлн.

До этого международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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