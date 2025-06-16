Россияне высказались об идее создания «тревожной кнопки» для клиентов банков

Идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении поддержали 79% россиян. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование ВТБ.

«Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (80%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (71%). Абсолютное большинство (91%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала», — говорится в исследовании.

Опрос был проведен в период со 2 по 9 июня. Его участниками стали 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Все они являлись жителями городов с населением более 100 тысяч человек.

О внедрении «тревожной кнопки» в феврале сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, опцию планируют внедрить с октября 2025 года. С помощью функции россияне смогут сообщить о мошенниках в мобильных приложениях банков.

Ранее в банке предупредили о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт.