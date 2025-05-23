В банке предупредили о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт

Мошенники придумали новый способ кражи средств при «проверке» банковских карт. Об этом сообщил вице-президент банка ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, передает РИА Новости.

Пострадавшие в результате этой схемы не только теряют свои деньги, но и становятся посредниками (дропами) в выводе средств других пострадавших.

Злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки» через курьера, который приезжает под предлогом для проверки подлинности карты, установки защиты или чтобы отвязать карту от счета.

Когда мошенники получают карту, они снимают деньги через банкомат, а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших.

«Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из смс, вы не просто рискуете своими деньгами — а невольно становитесь звеном преступной схемы», — сказал Ревякин, отметив, что при компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее через контакт-центр банка или через онлайн-банк.

До этого сообщалось, что мошенники вместо привычного «безопасного счета» стали использовать новые формулировки, чтобы осуществить преступную схему и притупить бдительность жертв.

Ранее сообщалось, что мошенники заманивают россиян «легким заработком» за лайки.