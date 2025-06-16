На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многоэтажку от застройщика «ПИК» залило кипятком

Новостройку от застройщика «ПИК» на севере Москвы залило кипятком
close
Девелопер ПИК

Новостройку на севере Москвы от застройщика «ПИК» залило кипятком, жильцов экстренно эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на видео.

«Многоэтажку на севере Москвы затопило кипятком. На кадрах видно, как с верхних этажей ЖК «Кронштадтский 14» льется горячая вода. Как рассказали «Осторожно, Москва» жильцы, потоп, предположительно, начался на 17-м этаже. Сейчас всех жителей экстренно эвакуируют. На место уже выехали аварийные службы», — следует из поста.

Это не первый подобный инцидент в 2025 году. 27 марта на территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жители ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб. ЖК находится в районе Солнцево. Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер. В результате произошедшего затоплены оказались первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными. Ущерб от произошедшего оценили в миллионы рублей.

Ранее в новостройках «ПИК» были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами