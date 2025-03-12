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SHOT ПРОВЕРКА: экспертиза выявила фатальные нарушения в домах застройщика «ПИК»

SHOT ПРОВЕРКА: в домах компании «ПИК» найдены нарушения с угрозой для жизни людей
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В новостройках крупнейшего застройщика страны — «ПИК» — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей, сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«В ходе независимой проверки эксперты выявили фатальные недочеты, среди которых — отсутствие заземления в ванной, низкокачественные материалы и строительные дефекты, которые могут привести к трагическим последствиям», — говорится в посте.

Совместно с профессиональным приемщиком команда SHOT ПРОВЕРКА осмотрела одну из недавно сданных квартир и обнаружила ванну без заземления, что создает риск смертельного удара током, дешевые двери из хрупких материалов, кривые стены и бракованную фурнитуру. По словам инсайдера SHOT, работавшего на объектах «ПИК», проблемы начинаются еще на этапе проектирования.

В посте отмечается, что жильцы уже заселенных комплексов тоже жалуются на суровые условия — крысы и антисанитария в подъездах, отсутствие отопления в зимний период, щели в окнах и стенах, из-за которых холод проникает в квартиры, а также посторонние лица в подвалах и подъездах, создающие ощущение небезопасности. Все это — в домах, которые продаются как «комфорт-класс» за десятки миллионов рублей, пишет Telegram-канал.

Ранее риелтор Апрелев заявил, что строительство микроквартир в РФ следует запретить.

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