Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московский ЖК залило кипятком

SHOT: в ЖК Лучи жильцы получили ожоги после прорыва труб
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

На территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жильцы ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб, пишет Telegram-канал »SHOT Проверка» со ссылкой на сообщения собственников квартир.

Как пишет канал, это ЖК находится в районе Солнцево. Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер.

В результате произошедшего затоплены оказались первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными.

На данный момент жители готовят коллективный иск. Ущерб от произошедшего оценили в миллионы рублей.

В первой половине марта SHOT писал, что в новостройках крупнейшего застройщика страны — «ПИК» — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

На этой неделе Baza написала, что в жилом комплексе «Остафьево» в Новой Москве дольщики не могут въехать в новые квартиры — в некоторых из них живут строители. Дома от застройщика «Самолет» ввели в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Тогда с эскроу-счетов списали деньги за квартиры, и началось заселение — но только в двух подъездах.

Ранее риелтор Апрелев заявил, что строительство микроквартир в РФ следует запретить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами