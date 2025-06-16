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ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крымского банка РНКБ
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

ВТБ завершил юридические процедуры присоединения крымского банка РНКБ, интеграционные процессы планируется закончить до конца года. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, сообщили в пресс-службе.

Костин отметил, что в ВТБ с уважением относятся к РНКБ. Он подчеркнул, что эта финансовая организация является флагманом Крымского полуострова.

«Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах», — сказал Костин.

До конца года на инфраструктуру ВТБ переведут более 2 млн клиентов банка РНКБ.

Еще в прошлом году Костин заявлял, что в 132 офисах РНКБ в Крыму станут доступны продукты и сервисы ВТБ для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Он отмечал, что основной задачей интеграционного процесса станет предоставление клиентам РНКБ еще более выгодных условий обслуживания.

Ранее глава ВТБ Костин сделал прогноз по курсу рубля к середине 2025 года.

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