Продукты ВТБ станут доступны клиентам крымского банка РНКБ до конца года

До конца года в 132 офисах РНКБ в Крыму станут доступны продукты и сервисы ВТБ для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Об этом в первый день Восточного экономического форума-2024 рассказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Глава компании назвал начало обслуживания клиентов в Крыму и Севастополе важным этапом интеграции РНКБ в ВТБ.

«Уже к концу этого года жители полуострова смогут воспользоваться всеми финансовыми услугами ВТБ, а к активной фазе объединения мы приступаем в 2025 году. Вместе с командой РНКБ мы предложим крымчанам максимально выгодные банковские продукты и самый современный цифровой банк», — сообщил Андрей Костин.

По его словам, основной задачей интеграционного процесса станет предоставление клиентам РНКБ еще более выгодных условий обслуживания.

Жителям региона станут доступны вклады, накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты и финансовые услуги ВТБ.

Также эта кредитная организация продолжит оформлять на полуострове автокредиты и ипотеку, о запуске которых банк объявил весной этого года.