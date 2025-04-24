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Глава ВТБ Костин сделал прогноз по курсу рубля на середину 2025 года

Костин: рубль, скорее всего, ослабнет к середине или концу 2025 года
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами заявил, что рубль, вероятно, ослабеет к середине или концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля.

«Думаю, все-таки он, может быть, «отъедет» к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим», — поделился Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что в целом Центробанк доволен укреплением рубля, так как это способствует снижению инфляции. Однако укрепление национальной валюты недоволен Минфин, так как «экспортеры недовольны».

Костин уточнил, что курс рубля сегодня складывается, скорее, под воздействием неких объективных факторов, а не из-за каких-то усилий со стороны России.

До этого Костин заявил, что ожидает снижения ключевой ставки к концу 2025 года. Он отметил, что не ожидает изменения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 25 апреля. Костин добавил, что ожидает сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, уточнив, что последнее слово остается за Центробанком.

Ранее финансист оценил риск дефолта в России.

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