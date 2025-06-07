В Банке России заявили об обеспокоенности повышением тарифов ЖКУ

Центральный банк РФ обеспокоен ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Действительно, тарифы на ЖКУ растут выше инфляции, и нас это беспокоит. <...> Но что касается самой динамики индексации тарифов, то рост <...> был объявлен заранее, давно. Мы его уже учли и в наших решениях, и в нашем прогнозе», — отметила специалист.

По ее словам, финансовый регулятор ожидает, что в июле 2025 года в момент увеличения тарифов на ЖКУ может произойти общее повышение уровня инфляции. Однако после этого месячные приросты стоимости жилищно-коммунальных услуг должны замедлиться.

Как сказала Набиуллина, обычно подобные разовые колебания не требуют от ЦБ РФ вмешательства в денежно-кредитную политику. Тем не менее на фоне изменения тарифов люди «переносят» возможность роста цен на другие услуги и различные товары. В связи с этим их инфляционные ожидания не снижаются, несмотря на реальное замедление устойчивого повышения цен на товары и услуги.

Ранее экономисты спрогнозировали плавное снижение ключевой ставки Банка России до конца текущего года.