В Ираке заявили, что нефть может подорожать до $300 за баррель

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть до $300 за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, передает агентство INA.

Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.

«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к экономическим потрясениям. В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200-300 за баррель», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране сообщили об атаке ключевых энергетических объектов Израиля.