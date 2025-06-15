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В Иране сообщили об атаке ключевых энергетических объектов Израиля

Fars: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты
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Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

Источник уточняет, что иранские высокоточные ракеты «поразили ключевые израильские энергетические объекты». Удары привели к перебоям в работе электроснабжения в Израиле.

Отмечается, что удар позволил вывести из строя часть критически важной инфраструктуры еврейского государства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе.

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