Эксперт оценил вероятность отказа США от пошлин после Трампа

«Эксперт РА»: США не откажутся от импортных пошлин даже после Трампа

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила в интервью РИА Новости, что США не откажутся от повышенных пошлин даже при новом президенте, поэтому миру надо вновь осваивать «бег с барьерами» во внешней торговле.

«Мы не ожидаем отказа от пошлин — даже при смене администрации — по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать «бег с барьерами», — сказала Чекурова.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из ряда стран. 28 мая Американский суд по международной торговле принял решение заблокировать введенные главой Белого дома таможенные пошлины.

В постановлении суда подчеркивалось, что американский лидер превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее Трамп сообщил, что суд разрешил США применять импортные пошлины.