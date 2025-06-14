Роскачество следит за качеством товаров ушедших из России компаний

Роскачество продолжает проверять продукцию зарубежных компаний, которые официально покинули российский рынок, но чьи товары всё ещё можно найти в магазинах. Об этом рассказал глава организации Максим Протасов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что специалисты проводят проверки всех товаров, доступных в продаже. Так, при исследовании энергетических напитков было закуплено изделие польского бренда, попавшее в Россию через третьи страны, а также Coca-Cola, произведенная в Белоруссии. В обоих случаях были выявлены превышения по содержанию ортофосфорной кислоты, а маркировка на упаковке не содержала информации на русском языке.

Протасов отметил, что при выявлении таких нарушений продукция снимается с продажи. Роскачество намерено и дальше следить за качеством подобной продукции, несмотря на ее «серый» путь поставок.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что при рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности.

Ранее в Эстонии возмутились продаже «русифицированной» колы.