В одном из российских регионов отменят экспортные пошлины для зерна

Нулевую ставку вывозной пошлины установят на экспорт зерна, выращенного в Калининградской области, до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Впервые для Калининградской области <...> будет установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на экспорт 233 тыс. тонн пшеницы и 135 тыс. тонн кукурузы», — сообщил он.

Глава российского субъекта подчеркнул, что местные власти продвигали данную инициативу и смогли получить поддержку со стороны федерального центра. Благодаря этому у аграриев из Калининградской области появилась возможность повысить свой экспортный потенциал, что в случае успеха поспособствует устойчивому развитию отрасли растениеводства в регионе.

31 мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2025 году посевная кампания идет опережающими темпами. Всего под зерновые, включая озимые, было отдано около 48 млн гектаров земли.

По словам заместителя председателя российского правительства, он надеется, что в текущем году урожай будет выше, чем в 2024 году. Тогда в стране собрали почти 130 млн тонн зерновых.

Ранее в РФ выразили надежду на сохранение мирового лидерства в экспорте пшеницы.