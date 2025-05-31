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Вице-премьер рассказал о темпах посевной кампании в 2025 году

Патрушев: посевная кампания в России идет опережающими темпами
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Урожай зерна в 2025 году в России может быть выше, чем в предыдущем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме, передает ТАСС.

В текущем году посевная кампания идет опережающими темпами. Под зерновые, включая озимые, запланировано около 48 млн га, рассказал Патрушев.

«Поэтому ожидаю, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена. И мы можем рассчитывать на достойные сборы зерновых. Аккуратно скажу: надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — сказал вице-премьер, отметив, что все посевы, которые пострадали от возвратных заморозков, уже пересеяны.

По итогам прошлого года в России собрали почти 130 млн тонн зерновых. По его словам, это полностью обеспечивает внутренние потребности страны и создает предпосылки для решения экспортных задач.

12 мая «Союз сахаропроизводителей России» сообщил, что заморозки, которые наблюдались в ряде регионов РФ в конце апреля — начале мая, «ударили» по посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. гектаров. По предварительным оценкам, специалистам придется заново сеять семена свеклы на площади более 75 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что почти половина садов в Воронежской области пострадали от заморозков.

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