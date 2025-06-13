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МВФ объявило о срочной проверке возможностей Украины по выплате долга

МВФ проверит выполнение требований по выплате долга Украины после дефолта
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РИА «Новости»/Depositphotos

МВФ проверит выполнение требований по выплате долга Украины после того, как Киев допустил фактический дефолт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий директора департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

«Персонал оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности», — заявила Козак.

Речь идет о просроченном платеже в размере $0.67 млрд по ценным бумагам Украины. Срок погашения по этому платежу — 2 июня 2025 года. Таким образом, Киев допустил технический дефолт. После этого международное рейтинговое агентство S&P Global Rating сообщил о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне «SD» (так называемый «выборочный дефолт»).

Также Джули Козак сообщила, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует в ближайшие недели рассмотреть результаты восьмого обзора украинской экономики.

Ранее в Верховной раде рассказали о росте госдолга Украины.

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