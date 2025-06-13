Вице-премьер Туркменистана назвал Россию одним из ключевых торговых партнеров

Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Туркменистана, годовой товарооборот между странами составляет более $1,6 млрд. Об этом заявил вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов, передает «Интерфакс».

На официальном приеме в честь Дня России, организованном российским посольством в Ашхабаде, он рассказал, что за первые шесть месяцев этого года объем торговли между Россией и Туркменистаном вырос на 58%, а в целом с 1991 года он превысил $60 млрд.

Гелдимырадов отметил, что Москву и Ашхабад связывает прочное стратегическое партнерство, опирающееся на богатый исторический опыт, добрососедство и взаимное уважение.

Вице-премьер также добавил, что в туркменском экспорте в РФ увеличивается доля продукции перерабатывающих отраслей.

В феврале посол России в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что Москва с большим уважением относится к нейтралитету Туркменистана.

Ранее в Туркменистане начали затухать «Врата ада».