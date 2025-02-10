Посол РФ заявил об уважении к нейтралитету Туркменистана

Российская сторона с большим уважением относится к нейтралитету Туркменистана. Об этом заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в статье, опубликованной в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

«Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу», — заявил он.

По словам посла, в 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Он добавил, что данный подход обеспечивает стабильность и геополитическое равновесие во всем мире.

Волынкин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте. В качестве аргумента он привел подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве в 2022 году между сторонами. Посол РФ заявил о дальнейшем развитии отношений между РФ и Туркменистаном в области безопасности Центральной Азии и мира.

До этого стало известно, что авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) отменила регулярные рейсы Ашхабад — Москва — Ашхабад на фоне крушения летевшего в Россию азербайджанского самолета в Казахстане. Отмечается, что денежные средства за отмененный перелет можно вернуть полностью.

Ранее Путин заявил о необходимости не допустить дестабилизации в СНГ.