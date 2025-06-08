В Туркменистане начали затухать легендарные «Врата ада»

Туркменистан объявил о значительном прогрессе в борьбе с легендарным газовым кратером Дарваза, известным как «Врата ада». Этот природный объект, горящий непрерывно с 1971 года, наконец начал утрачивать свою мощь благодаря усилиям местных энергетиков, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

По словам Ирины Лурьевой, главы государственной компании «Туркменгаз», интенсивность горения уменьшилась втрое.

«Если раньше зарево было видно за многие километры, то сейчас остался лишь слабый источник пламени», — заявила она на экологической конференции в Ашхабаде.

Проблема кратера, расположенного в пустыне Каракум, имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Случайно созданный советскими геологами при бурении скважины, этот пожар на протяжении десятилетий выбрасывал в атмосферу огромное количество метана — одного из самых опасных парниковых газов.

Туркменистан, обладающий четвертыми в мире запасами природного газа, долгое время отрицал масштабы проблемы. Однако новые данные показывают, что вокруг кратера были пробурены специальные скважины для улавливания метана, что и позволило значительно уменьшить пламя.

Ранее в Туркменистане придумали способ потушить «Врата ада».