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Китай стал запрашивать на Западе секретные данные для поставки магнитов

FT: КНР требует от западных клиентов секретные данные для поставки магнитов
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Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Министерство торговли Китая отказывается поставлять магниты и редкоземельные минералы тем западным компаниям, которые отказываются по запросу предоставлять конфиденциальную информацию. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей ряда фирм на Западе.

«Министерство торговли Китая запрашивает сведения о производстве и конфиденциальные списки клиентов в рамках процесса утверждения экспорта важнейших минералов и магнитов», — говорится в материале.

Так, компания B&C Speakers предоставила КНР данные от клиентов и фото производственной линии. В ином случае Пекин бы отказался поставлять ресурсы, заявил журналистам директор компании по вопросам цепочки поставок Андреа Пратези.

Другой клиент КНР, британская Magnet Applications, систематически получал отказы в поставках из-за непредоставления информации «доказательств о конечном пользователе». В итоге Китай получил требуемые данные.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом».

По словам главы государства, новое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово. Трамп отметил, что оно ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.

Ранее Путин поддержал перенос заводов из Китая в Россию.

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