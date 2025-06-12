Стало известно, сколько россиян готовы заморозить свои накопления

Каждый одиннадцатый опрошенный россиянин (9%) знает о безотзывном сберегательном сертификате и планирует его оформить, когда банки начнут предлагать этот продукт. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В 2024 году президент Владимир Путин предложил ввести новый финансовый инструмент для граждан — безотзывные сберегательные сертификаты. Это долгосрочные вклады с повышенной доходностью, но без возможности досрочного снятия средств. Однако за это клиент получает более высокий процент. По предложению президента, такие сертификаты будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей — почти вдвое больше лимита по вкладам, застрахованным Агентством по страхованию вкладов. Для сравнения: сегодня АСВ гарантирует возврат средств до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке.

Чаще всего положительно отзываются о сертификатах респонденты старше 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. Еще 17% участников опроса сообщили, что слышали о безотзывных сертификатах, но пока не заинтересовались. Преимущественно это россияне в возрасте 35–50 лет из крупных городов центральной части страны. Около 31% — в основном молодые люди от 25 до 35 лет из Поволжья и Урала — признались, что слышали о новом продукте, но не поняли, как он работает. А 43% участников опроса, среди которых преобладают жители южного и северо-кавказского федеральных округов, сообщили, что вообще впервые слышат о таком предложении.

В опросе приняли участие 5 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с доходностью вкладов после снижения ключевой ставки.