Россиянам посоветовали поспешить открыть вклад

К концу 2025 года ставки по вкладам опустятся до 13-14%, поэтому россиянам стоит поспешить открыть депозит под 19%, сказал «Газете.Ru» генеральный директор финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR Андрей Пономарев.

«С начала года в 10 крупнейших банках они снизились с 22,3% до 19,38% в мае. Тренд продолжится, учитывая, что на заседании 6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. К концу года депозит в банк можно будет положить под относительно скромные 13–14%. Самое очевидное решение — постараться разместить в банке вклад под высокий процент на как можно больший срок. В крупнейших и самых надежных банках сегодня еще можно открыть на год вклады по ставке 19%, тем самым продлив получение высокого пассивного дохода. По данным Агентства по страхованию вкладов, средняя сумма вклада в России в первом квартале 2025 года составила около 413 тыс. рублей. Доход с нее за год составит почти 80 тыс. рублей при выплате процентов в конце срока», — отметил Пономарев.

По его словам, чтобы сохранить высокую ставку на более продолжительное время — два-три года — имеет смысл подумать об облигациях. Пономарев уточнил, что даже низкорискованные облигации от эмитентов с рейтингом не ниже «АА-» способны обеспечить доходность к погашению в 20–27% годовых. Купив облигации надежных российских компаний, за год можно получить доход в виде купонов от 82 тыс. до 113 тыс. рублей, оценил финансист. С учетом вычета налога на доходы физических лиц в 13% и комиссии брокера реальная доходность составит от 70 тыс. до 97 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ждать после снижения ключевой ставки.