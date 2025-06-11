Китай возобновил выдачу экспортных лицензий на редкоземы в США

Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для автопроизводителей и промышленных предприятий из США, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Данное решение приняли по результатам встречи делегации КНР с представителями США в Лондоне. Оно направлено на реализацию промежуточной договоренности, которой стороны достигли ранее в Женеве.

По данным WSJ, Вашингтон при этом согласился ослабить ограничения на поставки в Китай авиационных двигателей, комплектующих и этана — компонента природного газа, который имеет важное значение для химической промышленности.

Лицензии относятся к редкоземельным элементам, применяемым в производстве электромобилей, потребительской электроники, ветрогенераторов и военной техники. Их выдача может начаться сразу после одобрения торгового соглашения со стороны президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

9 июня в Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

Ранее нефть подорожала на фоне слов Трампа о готовности к сделке с Китаем.