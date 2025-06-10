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Спрогнозирована реальная инфляция по итогам 2025 года

Финансист Селезнев: реальная инфляция по итогам 2025 года составит 13-14%
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Официальная инфляция в России по итогам 2025 года составит 7%, а реальная — 13–14%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Селезнев уточнил, что это соответствует замедлению темпов роста цен примерно на 20%.

«Но у россиян такая динамика может ощущаться по-разному. Инфляция у каждого потребителя своя, и она зависит от того, что, где и как часто вы покупаете. Всегда будут люди, которые даже при инфляции Росстата в 5% станут говорить, что «все выросло на 20%». Люди замечают в первую очередь рост цен на те товары, которые покупают каждый день. Последние пару месяцев инфляция замедлила рост (и официальная, и ожидаемая, и реальная). Поэтому, строго говоря, мы двигаемся в сторону стабилизации динамики цен. Прирост есть, но он все более медленный в сравнении с началом года», — подчеркнул финансист.

По оценке ЦБ, годовая инфляция по состоянию на 2 июня 2025 года замедлилась до 9,8%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 мая замедлилась до 9,78 с 9,9% на предыдущей неделе.

Ранее была спрогнозирована реальная инфляция в 2026 году.

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