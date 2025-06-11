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Курс доллара США резко поднялся на рынке Форекс

Курс доллара США на рынке Форекс резко поднялся выше 80 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара резко вырос на международном валютном рынке Форекс свыше 80 рублей. На это обратило внимание издание РБК.

К 14:57 мск доллар подорожал на 2,54% и достиг ₽80,47. В последний раз курс выше ₽80 был зафиксирован две недели назад, 28 мая.

Однако вскоре курс доллара вновь опустился ниже отметки ₽80. По состоянию на 15:13 мск доллар скорректировался до ₽79,51 (+1,32% к закрытию вторника).

На межбанковском рынке такого резкого скачка не было. Пара доллар/рубль прибавила 1,47% — до уровня ₽79,62.

Китайская валюта также укрепилась по отношению к рублю. В среду юань поднялся выше ₽11, достигнув отметки, которая не наблюдалась два года.

На 11 июня Центробанк установил следующие курсы: доллар — ₽78,6003, евро — ₽89,7918, юань — ₽10,9057.

9 июня директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко поделился прогнозом, что на этой неделе доллар будет стоить 78–81 рубль, евро — 89–92 рубля, а юань — 10,85–11,15 рубля.

9 июня к 11:07 мск курс доллара превысил 78,4 рубля, евро — 90,1 рубля, юаня — 10,9 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после снижения ключевой ставки.

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