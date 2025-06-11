На Западе обязали страховщиков расплатиться из-за застрявших в РФ самолетов

Ирландская лизинговая компания AerCap получит от страховых организаций свыше $1 млрд по делу об оставшихся на территории РФ самолетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвокатское бюро, представлявшее интересы фирмы.

Сторона защиты заявила, что добилась выплат в $1,035 млрд, помимо тех, о которых удалось договориться ранее. Отмечается, что всего после начала СВО на Украине в России застряли порядка 150 самолетов.

По мнению Высокого суда Англии и Уэльса, убытки лизинговых компаний можно покрыть за счет полиса страхования военных рисков. Кроме того, инстанция подчеркнула, что антироссийские санкции не могут быть препятствием для возмещения издержек.

5 июня сообщалось, что некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Швейцария запретила своим компаниям операции с российскими аэропортами и портами.