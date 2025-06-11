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Госдума поддержала правки в федеральный бюджет на 2025 год

Госдума приняла в 3-м чтении закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год
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Depositphotos

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Законопроект предусматривает, что доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП. При этом доля нефтяных доходов составит 8,317 трлн рублей, а ненефтяных — 30,188 трлн рублей, которые вырастут еще на 829,2 млрд рублей за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей.

«Увеличение оценки поступлений предусмотрено в части ряда налогов и неналоговых платежей, в том числе: налога на добавленную стоимость — за счет увеличения номинального объема ВВП и ожидаемого роста собираемости при одновременном снижении объемов импорта в рублевом выражении», — указано в пояснительной записке.

При этом расходы бюджета составят 42,298 трлн рублей, с дефицитом бюджета на уровне 3,8 трлн рублей. Значительно снижен прогноз цены на нефть в 2025 году — с $69,7 до $56 за баррель.

Тем не менее, изменения коснутся только бюджета на этот год — ранее утвержденные проекты на 2026 и 2027 годы остались без изменений.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что пенсии россиян в 2026 году вырастут темпами выше инфляции.

Ранее в Госдуме рассказали о графике выплат пенсий в преддверии Дня России.

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